Карты "Тройка – Подорожник" в стилистике ЧМ-2018 представили на ПМЭФ

Проезд в Москве и Санкт-Петербурге можно будет оплатить единой картой во время ЧМ-2018

Новые транспортные карты "Тройка – Подорожник" в стилистике чемпионата мира по футболу 2018 года представили на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как сообщил во время презентации глава транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов, всего будет выпущено семь тысяч лимитированных карт – пять тысяч в Москве и две тысячи в Санкт-Петербурге.

Уже в начале июня все желающие смогут приобрести карту в метрополитене двух мегаполисов, а также в гостиницах Москвы и Санкт-Петербурга, причем с заранее записанными поездками. В конце апреля договор на продажу транспортных карт подписали более 20 гостиниц в Москве и более 10 отелей в Санкт-Петербурге.

Чемпионат мира стартует уже 14 июня. Игры пройдут в 11-ти городах России. В Москве и Санкт-Петербурге матчи примут "Лужники", "Спартак" и "Зенит-Арена".

Ранее сообщалось, что в будущем пассажирам не придется пользоваться совмещенными картами. Вместо этого "Тройку" начнут принимать в метро Санкт-Петербурга, а "Подорожник" – в московской подземке. Если пилотный проект будет успешен, то его расширят на весь общественный транспорт двух городов.