Движение поездов на Сокольнической линии метро ввели в график после сбоя

Неисправность светофорного оборудования привела к задержке поездов на красной ветке метро. Сейчас движение на участке от "Сокольников" до "Бульвара Рокоссовского" восстановлено после сбоя, передает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.
Затруднения ощущались с 12:30 до 12:55. В это время составы ходили с увеличенными интервалами.
В пресс-службе подземки сбой объяснили техническими причинами. "Приносим извинения за временные неудобства", – отметили в метрополитене.
Накануне участок Сокольнической линии открыли после перерыва, связанного со строительством БКЛ. Станции возобновили работу раньше предполагаемого срока.
Пока платформы не принимали пассажиров, людей возили бесплатные автобусы "КМ".
Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что участок Сокольнической линии метро повторно закроют в апреле.
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