Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 30 января маршрут электробуса №622 продлят до станции метро "Парк Победы", сообщает пресс-служба "Мосгортранса".

От станции метро "Славянский бульвар" электробусы поедут дальше по Кутузовскому проспекту без разворота на Минской улице.

Вместо остановки "Парк Победы" на улице Минской пассажиров призывают пользоваться остановкой на Кутузовском проспекте.

В Москве за год втрое увеличилось количество электробусных маршрутов. Электробусы являются самым экологичным видом транспорта. За 2020 год длина их маршрутов выросла на 107 километров.

Ежедневно на электробусах передвигаются 184 тысячи человек. Кроме того, за прошлый год электробусами удалось заменить 16 автобусных маршрутов.

