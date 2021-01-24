Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 20 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы. Об этом сообщает портал "Яндекс.Расписания".

По данным портала, во Внуково задержаны девять рейсов и один отменен. В аэропорту Домодедово задержано семь рейсов и два отменили. А на табло в Шереметьево сообщается о трех задержанных рейсах и одном отмененном.

Ранее горожанам рассказали об опасности тумана в столице. В Москве будет сохраняться туман с ухудшением видимости в пределах 300 – 800 метров. Водителей призвали не делать резких маневров и соблюдать скоростной режим, а пешеходов призвали к осторожности на улицах.

