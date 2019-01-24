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24 января, 23:32

Около 50 тыс километров путей очистили от снега на ОЖД с начала 2019 года

транспорт общество погода

24 января, 23:32

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Фото: Портал Мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Около 50 тысяч километров путей и 14 тысяч стрелочных переводов очистили от снега на Октябрьской железной дороге с начала 2019 года. Работы вели при помощи 73 снегоуборочных и снегоочистительных машин. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ОЖД.

"Кроме того, на участках, где требуется ручной труд, уборку снега осуществляли около 3,5 тысячи железнодорожников", – говорится в сообщении.

Как уточняется, с начала года на территории Октябрьской железной дороги собрали около 1,4 миллиона кубометров снега.

Ранее сообщалось, что Снегопад, который прогнозируется в выходные в Москве, станет самым сильным с начала зимы. По данным метеорологов, выпадет до 17 миллиметров осадков.

Ненастная погода удержится все воскресенье. До этого сильный снег в столице наблюдался только 6 декабря, когда за сутки выпало 10 миллиметров осадков.

транспорт общество погода

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