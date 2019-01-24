Около 50 тыс километров путей очистили от снега на ОЖД с начала 2019 года

Фото: Портал Мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Около 50 тысяч километров путей и 14 тысяч стрелочных переводов очистили от снега на Октябрьской железной дороге с начала 2019 года. Работы вели при помощи 73 снегоуборочных и снегоочистительных машин. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ОЖД.
"Кроме того, на участках, где требуется ручной труд, уборку снега осуществляли около 3,5 тысячи железнодорожников", – говорится в сообщении.
Как уточняется, с начала года на территории Октябрьской железной дороги собрали около 1,4 миллиона кубометров снега.
Ранее сообщалось, что Снегопад, который прогнозируется в выходные в Москве, станет самым сильным с начала зимы. По данным метеорологов, выпадет до 17 миллиметров осадков.
Ненастная погода удержится все воскресенье. До этого сильный снег в столице наблюдался только 6 декабря, когда за сутки выпало 10 миллиметров осадков.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.