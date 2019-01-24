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11:01

Запуск движения по дублеру Остафьевского шоссе намечен на лето

транспорт дороги

11:01

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Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Движение по дублеру Остафьевского шоссе планируют запустить летом текущего года. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента развития новых территорий.

Когда участок откроется, путь от города до Рязановского шоссе значительно сократится. Дублер также обеспечит развитие улично-дорожной сети, учитывающее активную жилищную застройку в районе Щербинки.

Всего до конца 2023 года в ТиНАО планируют ввести в эксплуатацию около 300 километров дорог. По словам руководителя ведомства Владимира Жидкина, большая часть работ уже завершена. Дорожное полотно уложено, а имеющая по две полосы движения в каждую сторону дорога почти готова к открытию.

"Возводятся подходы к мосту через реку, на котором также будет оборудовано пешеходное ограждение. Строители устанавливают наружное освещение, дождевую канализацию, выполняют переустройство трех участков газопровода", – уточнил Жидкин.

Кроме того, установлены трехметровые шумозащитные экраны, общей протяженностью свыше одного километра 200 метров. В планах оборудовать трассу системой видеонаблюдения и видеофиксации нарушений.

После завершения строительства прилегающую территорию благоустроят. На участке высадят около 900 деревьев и более трех тысяч кустарников.

транспорт дороги

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