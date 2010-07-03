Наличие расписания автобусов на остановках предложили проверить пассажирам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мострансавто предложило пассажирам проверить наличие расписания автобусов на остановках, запустив акцию "Расписание на месте". Об этом сообщает сайт учреждения.

Идея акции появилась после жалоб жителей Подмосковья, сетовавших на отсутствие расписания на остановках.

Теперь, чтобы рассказать о проблеме, пассажирам надо будет отправить фотографию остановки без расписания в личном сообщении в официальных группах Мострансавто в социальных сетях. При этом необходимо будет указать название остановки с номером маршрута, направлениями движения и датой снимка. Когда расписание появится, заявитель получит фотоотчет.

"Просим жителей и гостей Московской области бережно относиться к транспортной инфраструктуре и не создавать неудобства другим пассажирам", – отметили в пресс-службе, добавив, что средства, которые сейчас идут на восстановление информационных табличек, направят на повышение качества обслуживания пассажиров.

Ранее водители Мострансавто прошли аттестацию по вопросам безопасности на транспорте. Эта процедура проводится раз в пять лет.