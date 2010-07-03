Монтаж вентиляции начался на станции "Карамышевская" БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На станции "Карамышевская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начали монтировать вентиляционную систему, сообщает Стройкомплекс Москвы.

Станцию строят открытым способом, глубина залегания - более 30 метров. Первое, рабочее название станции – Нижние Мневники. Она запроектирована в северной части Мневниковской поймы.

Дизайн станции выбрали в ходе открытого Международного архитектурного конкурса. Оформят ее в стиле авангард. Дизайнеры при разработке проекта вдохновлялись полотнами знаменитого художника Казимира Малевича. К примеру, центральную часть платформы украсит похожая на его картину "Красный квадрат" арка с колоннами ярко-красного цвета.

Станция закрывает западный участок Большой кольцевой линии метро от "Хорошевской". Протяженность участка – 5,5 километра. Достроить его планируют до конца 2020 года.

Свыше половины БКЛ планируют закончить в этом году. Полностью замкнуть линию должны в 2023-м. Ее протяженность составит 70 километров, на ветке разместят 31 станцию. На сегодняшний день на БКЛ действуют шесть станций из 31 запланированных.