Монтаж вентиляции начался на станции "Карамышевская" БКЛ метро

На станции "Карамышевская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начали монтировать вентиляционную систему, сообщает Стройкомплекс Москвы.
Станцию строят открытым способом, глубина залегания - более 30 метров. Первое, рабочее название станции – Нижние Мневники. Она запроектирована в северной части Мневниковской поймы.
Дизайн станции выбрали в ходе открытого Международного архитектурного конкурса. Оформят ее в стиле авангард. Дизайнеры при разработке проекта вдохновлялись полотнами знаменитого художника Казимира Малевича. К примеру, центральную часть платформы украсит похожая на его картину "Красный квадрат" арка с колоннами ярко-красного цвета.
Станция закрывает западный участок Большой кольцевой линии метро от "Хорошевской". Протяженность участка – 5,5 километра. Достроить его планируют до конца 2020 года.
Свыше половины БКЛ планируют закончить в этом году. Полностью замкнуть линию должны в 2023-м. Ее протяженность составит 70 километров, на ветке разместят 31 станцию. На сегодняшний день на БКЛ действуют шесть станций из 31 запланированных.
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