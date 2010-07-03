С запуском МЦД добираться до "Сколкова" и технополиса "Москва" станет удобнее

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Транспортная доступность инновационного центра "Сколково" и технополиса "Москва" повысится с запуском Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Ожидается, что в конце 2019 – начале 2020 года запустят первые два диаметра. До "Сколкова" можно будет дойти от одноименной станции МЦД-1 (Одинцово – Лобня), а до технополиса – от платформы Текстильщики, которая расположится на МЦД-2 (Нахабино – Подольск).

После запуска остановочного пункта у "Сколкова" добраться до него от Белорусского вокзала можно будет менее чем за 30 минут. Сегодня это можно сделать на метро с пересадкой на наземный транспорт либо на электричке.

До технополиса "Москва" сейчас можно дойти пешком от станции метро "Текстильщики". Ее интегрируют с платформой МЦД. В ближайшие годы здесь также откроют одноименную станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) столичной подземки. С открытием МЦД-2 и станции БКЛ у горожан появятся две новые пересадки в пешей доступности.

Технополис "Москва" и центр "Сколково" – городские площадки, где занимаются инновационными разработками. В технополисе трудятся более 8 тысяч человек, в "Сколкове" – более 15 тысяч. Также на этих территориях регулярно проходят научные конференции, в том числе международные.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, благодаря запуску МЦД жители отдаленных районов столицы и Подмосковья смогут напрямую доехать до места работы, и им не придется тратить время на пересадку.

"У них появится альтернатива метрополитену, Московскому центральному кольцу (МЦК) и наземному транспорту", – пояснил он.

Новая платформа Сколково расположится в 400 метрах от действующей железнодорожной платформы Трехгорка, ближе к инновационному центру. На станции обустроят навес на всю длину платформы, а также парковку. Также рассматривается вопрос о том, чтобы часть поездов из Одинцова следовала до аэропорта Шереметьево с остановкой на новой платформе.

На МЦД-1 и МЦД-2 будут с 05:30 до 01:00 курсировать поезда "Иволга". Интервалы движения составов не превысят 5–6 минут в часы пик. Оплатить проезд в новом виде транспорта можно будет "Тройкой", с помощью банковской карты или смартфона. Власти ожидают, что с запуском первых двух диаметров ежедневный поток автомобилей из области в Москву уменьшится на 12 тысяч машин.

Московские центральные диаметры свяжут разрозненные направления Московской железной дороги. Появятся удобные пересадки на подземку и МЦК. Благодаря новому транспорту пассажиры смогут пересечь столицу за 40 минут. Помимо МЦД-1 и МЦД-2, в городе разрабатывают еще три маршрута диаметров. Один из них, МЦД-3 Зеленоград – Раменское, хотят запустить в конце 2021 – начале 2022 года.