Автобусы за три дня перевезли около 410 тыс пассажиров в районе закрытого участка метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бесплатными автобусами КМ в районе закрытого участка Калужско-Рижской линии метро за три дня ограничений воспользовались около 410 тысяч человек, сообщается в официальном телеграм-канале департамента транспорта.

Отмечается, что компенсационные автобусы работают с очень высокой загрузкой. Только в первый рабочий день ими воспользовались 190 тысяч пассажиров. В некоторые часы количество пассажиров увеличивается вдвое по сравнению с предыдущим закрытием в конце января.

В понедельник станцией "Новые Черемушки" воспользовались 138 тысяч человек. Это в 3,4 раза больше, чем неделей ранее. С момента открытия и до 9 часов утра на станцию вошли уже 17 тысяч человек, что в 1,9 раза больше, чем в прошлый вторник.

В районе закрытых станций сотрудники ЦОДД и ГУП "Мосгортранс" регулируют светофоры, а экипажи Дорожного патруля обеспечивают приоритетный проезд КМ. При необходимости они принимают меры, чтобы компенсационные маршруты шли без задержек.

Бесплатные автобусы ходят с 05:30 до 02:00 с интервалом около 30 секунд. В будни на линии курсируют более 80 машин особо большого класса. В часы пик выходит дополнительный транспорт.

Москвичей призывают планировать поездки заранее и закладывать больше времени на дорогу. Автобус КМ идет 15–20 минут. Сэкономить до 20 минут и добраться с большим комфортом можно, воспользовавшись Серпуховско-Тимирязевской, Бутовской, Сокольнической линиями метро и другими альтернативными маршрутами.

Участок от станции "Беляево" до станции "Новые Черемушки" закрыли с 20 марта по 2 апреля. Это связано со строительством нового тоннеля БКЛ и станции "Воронцовская", которую планируется открыть до конца 2021 года.

Для удобства пассажиров запустили бесплатные автобусы вдоль закрытых станций. Горожанам также предложили альтернативные маршруты общественного транспорта. В частности, от метро "Калужская" до станции метро "Чертановская" курсирует автобус 784к.