Более 40 стран намерены принять участие в авиасалоне МАКС-2021

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Авиасалон МАКС состоится в этом году, в нем планируют принять участие представители более 40 стран. Об этом сообщает Минпромторг РФ.

"Самое главное – МАКС состоится, это решение согласовано. Значит, мы должны провести это мероприятие на неизменно высоком уровне, как это было всегда", – приводятся в сообщении пресс-службы Минпромторга слова главы ведомства Дениса Мантурова.

Отмечается, что решение о проведении авиасалона было принято в ходе совещания оргкомитета по его подготовке под руководством Мантурова. Стороны согласовали организационные вопросы, в том числе концепцию мероприятия, подготовку выставочного комплекса и Летно-исследовательского института имени Громова к организации программы демонстрационных полетов.

"Уже есть ясность относительно участия ключевых российских предприятий. Кроме того, зарубежные партнеры, несмотря на пандемию COVID-19, заявили о планах показать свои последние достижения и направить официальные делегации для участия в выставке", – отметил Мантуров.

По данным министерства, желание принять участие в авиасалоне на данный момент выразили более 40 стран мира, в том числе партнеры РФ по ЕАЭС.

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