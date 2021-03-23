Более 40 стран намерены принять участие в авиасалоне МАКС-2021

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Авиасалон МАКС состоится в этом году, в нем планируют принять участие представители более 40 стран. Об этом сообщает Минпромторг РФ.
"Самое главное – МАКС состоится, это решение согласовано. Значит, мы должны провести это мероприятие на неизменно высоком уровне, как это было всегда", – приводятся в сообщении пресс-службы Минпромторга слова главы ведомства Дениса Мантурова.
Отмечается, что решение о проведении авиасалона было принято в ходе совещания оргкомитета по его подготовке под руководством Мантурова. Стороны согласовали организационные вопросы, в том числе концепцию мероприятия, подготовку выставочного комплекса и Летно-исследовательского института имени Громова к организации программы демонстрационных полетов.
"Уже есть ясность относительно участия ключевых российских предприятий. Кроме того, зарубежные партнеры, несмотря на пандемию COVID-19, заявили о планах показать свои последние достижения и направить официальные делегации для участия в выставке", – отметил Мантуров.
По данным министерства, желание принять участие в авиасалоне на данный момент выразили более 40 стран мира, в том числе партнеры РФ по ЕАЭС.
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