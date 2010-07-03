Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Автобусы маршрута № 533 не будут заезжать на территорию ВДНХ 24 марта из-за праздника "Навруз-2019", передает Агентство "Москва".

Как уточнили в "Мосгортрансе", в течение всего дня между станциями метро "ВДНХ" и "Ботанический сад" автобусы будут следовать в обоих направлениях через улицу Сергея Эйзенштейна и улицу Вильгельма Пика.

Фестиваль пройдет в воскресенье, 24 марта, в павильоне № 75 на ВДНХ. Гостей ждут соревнования по национальным видам борьбы, гала-концерт с участием звезд российской эстрады и другие развлечения.

Навруз (персидский Новый год) отмечается в день весеннего равноденствия в Албании, Азербайджане, Афганистане, Индии, Иране, Казахстане, Кыргызстане, Македонии, Таджикистане, Туркменистане, Турции, Узбекистане.

На территории России его празднуют в Дагестане, Татарстане, Башкирии и некоторых других республиках. В 2009 году Навруз был включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.