Мобильный барбершоп будет работать на станции метро "Курская" 23 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В День защитника Отечества в вестибюле станции метро "Курская" установят мобильный барбершоп. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.

"В День защитника Отечества Московский метрополитен подарит мужчинам возможность прямо в метро сделать укладку волос и бороды", – говорится в сообщении.

Мобильный барбершоп будет работать на станции с 12:00 до 14:00. Также в этот день мужчины смогут получить в вестибюлях станций "Курская", "Пушкинская" и "Площадь Революции" галстуки с символикой метро. Раздача галстуков начнется в 12:00.

"Московское метро уже давно стало полноценным культурным пространством со своей уникальной историей, символикой и традициями. Одна из таких традиций – это устраивать праздник нашим пассажирам", – приводятся в материале слова замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой.

Ранее сообщалось, что к 23 февраля столичная подземка запустила тематические карты "Тройка" и проездные билеты "Единый". Общий тираж составляет 10 тысяч экземпляров.

В честь Дня защитника Отечества с 16 столичных площадок запустят салюты. Залпы начнутся в 21:00 в Парке Победы и Ново-Переделкине (ЗАО), на территории Олимпийского комплекса "Лужники" (ЦАО), на площади между северными воротами ВВЦ и улице Сельскохозяйственной, в парке "Чермянка" на берегу пруда (СВАО).

Также салют запустят на территории городка имени Баумана в Измайловском парке (ВАО), в парке "Кузьминки" (ЮВАО), на набережной Москвы-реки (ЮАО), на территории спортивной площадки, юго-восточнее главного корпуса РУДН и в районе Южное Бутово (ЮЗАО).

В СЗАО салют можно будет увидеть в Митине и на территории Тушинского аэродрома, в САО – у дома 26 на улице Фестивальной, около скульптуры "Дружба континентов". Специальные площадки оборудованы в Зеленограде и городском округе Троицк.

Планируется запустить более 10 тысяч и свыше 70 видов фейерверков. Звуковое сопровождение салюта обеспечат 30 залпов пушек ЗИС-3 времен ВОВ на Поклонной горе.

