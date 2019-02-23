В павильоне МЦД установят тренажер для гребли и аэрохоккей в честь 23 Февраля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В честь Дня защитника Отечества в павильоне Московских центральных диаметров пройдут экскурсии и квест "Герой МЦД". Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Большая праздничная программа пройдет 23 февраля с 13:00 до 20:00. Гости павильона смогут испытать себя на силу, ум, ловкость и скорость. Свою силу можно будет проверить на тренажере для гребли под руководством фитнес-тренера. Приняв участие в гонках на видео-приставке, можно проверить свою скорость.

Ловкость можно будет испытать, сразившись в аэрохоккей, а ум – отгадав загадки, посвященные московскому транспорту. Также посетители смогут сделать оригинальные снимки в фотокомнате.

Участники, которые покажут лучшие результаты во всех соревнованиях на праздничной площадке, получат памятные сувениры и бонусы на счете в программе лояльности "Город".

Как рассказал основатель программы Владимир Горбунов, неделю назад похожее мероприятие провели в честь Дня влюбленных, и оказалось, что людям интересны такого рода активности.

По случаю Дня святого Валентина павильон МЦД украшали свечами, а вечером 14 февраля для гостей павильона выступила кавер-группа Fancy Jazzers.

На Московских центральных диаметрах будет действовать программа лояльности "Город" карты "Тройка". Чтобы стать ее участником, нужно зарегистрировать свою "Тройку" на сайте gorodtroika.ru или в мобильном приложении "Город". За это участники получают бонусы и скидки более чем в шести тысячах торговых точек.

Демонстрационный павильон МЦД на площади Киевского вокзала открыт для посетителей ежедневно без выходных с 9:00 до 21:00. Вход свободный. Проект МЦД предполагает запуск пяти линий. Первые два диаметра запустят уже в конце текущего года.