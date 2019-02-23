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09:24

Транспортный комплекс Москвы призвал горожан быть осторожнее

транспорт погода

09:24

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Транспортный комплекс столицы призвал горожан быть осторожнее из-за гололедицы, сообщается в его микроблоге в Twitter.

"На улице -13 С, но ясно. В течение дня потеплеет до -4 С, ожидается небольшой снег. Сейчас на улице очень скользко! Будьте осторожны", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что днем в Москве ожидается от минус 7 до минус 5 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. Из-за ветра в городе продлили желтый уровень погодной опасности.

В воскресенье, 24 февраля, прогнозируются потепление, снегопады и порывистый ветер. Этому будет способствовать теплый атмосферный фронт, который пройдет через столицу и область.

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