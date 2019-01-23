Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:53

Онлайн-покупка билетов на канатную дорогу в Москве временно приостановлена

транспорт

13:53

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Посетители канатной дороги в столице некоторое время не смогут купить электронные билеты на фуникулер. О приостановке продаж сообщает сайт комплекса.

Тем, кто хочет прокатиться от Воробьевых гор до "Лужников", стоит обратиться в кассы. По будням проезд для пассажиров от 14 до 59 лет обойдется в 200 рублей в одну сторону и 350 рублей – в оба направления. В выходные цены меняются на 250 и 400 рублей соответственно.

Дети с семи до 13 лет, студенты, инвалиды второй и третьей группы, а также многодетные семьи с понедельника по пятницу могут кататься за 150 рублей в одну сторону и за 250 рублей – туда и обратно. В выходные оба тарифа увеличиваются на 100 рублей.

Для детей до шести лет, инвалидов первой группы и ветеранов Великой Отечественной войны проезд на канатной дороге всегда бесплатный.

Канатная дорога заработала 26 ноября. Спустя три дня фуникулер приостановил работу из-за кибератаки. После перезапуска канатная дорога почти месяц возила людей бесплатно.

транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика