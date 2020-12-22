Новогоднее обращение президента будут транслировать на экранах в вагонах метро

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Новогоднее обращение президента России можно будет посмотреть в вагонах столичного метро, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

"Для тех, кто встретит Новый год в транспорте, – на 15 тысячах экранов будем транслировать обращение президента России", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В новогоднюю ночь для пассажиров метро и МЦК проезд будет бесплатным. Кроме того, метро и МЦК будут работать всю ночь.

В период новогодних праздников количество сотрудников службы безопасности на станциях Московского метрополитена и в досмотровых зонах увеличится на 20%.

Также будут усилены меры безопасности в подземке. За смену следить за порядком и проверять обязательное наличие масок и перчаток у пассажиров будут 1,6 тысячи человек.

В департаменте транспорта столицы сообщили, что в новогоднюю ночь в Москве будут работать 59 маршрутов. До 3:30 их будет даже больше, а именно сто. Сохранится работа ночных автобусов.

