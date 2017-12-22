Вторая партия колец с функцией "Тройки" поступит в продажу 22 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Керамические кольца с функцией карты "Тройка" тиражом более 400 штук начнут продавать в сувенирных киосках и магазинах метро 22 декабря.
Кольца будут черного цвета, их представят в размерах 17, 19 и 21. К каждому из них прилагается инструкция по использованию нового типа проездного билета, сообщает Агентство "Москва". Стоит кольцо 2,2 тысячи рублей.
Первая партия из 500 штук поступила в продажу в конце октября 2017 года. Доступны они были в двух размерах – 17 и 21. В том же месяце стали продавать силиконовые браслеты с функционалом "Тройки". Женские браслеты имели девять расцветок, мужские – две.
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