Вторая партия колец с функцией "Тройки" поступит в продажу 22 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Керамические кольца с функцией карты "Тройка" тиражом более 400 штук начнут продавать в сувенирных киосках и магазинах метро 22 декабря.

Кольца будут черного цвета, их представят в размерах 17, 19 и 21. К каждому из них прилагается инструкция по использованию нового типа проездного билета, сообщает Агентство "Москва". Стоит кольцо 2,2 тысячи рублей.

Первая партия из 500 штук поступила в продажу в конце октября 2017 года. Доступны они были в двух размерах – 17 и 21. В том же месяце стали продавать силиконовые браслеты с функционалом "Тройки". Женские браслеты имели девять расцветок, мужские – две.