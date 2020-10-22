В самолете SSJ-100 Воронеж – Москва сработал датчик неисправности шасси

Фото: flightradar24.com

Датчик неисправности шасси сработал в самолете Sukhoi Superjet 100, выполняющем рейс Воронеж – Москва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что самолет благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево в 12:06. Посадка прошла в штатном режиме.

Ранее самолет Москва – Сургут вынужденно сел в Ханты-Мансийске из-за плохого самочувствия пассажирки. Врачи диагностировали у женщины гипергликемию.

После оказания помощи она смогла продолжить полет. Самолет приземлился в Сургуте с задержкой более часа.