Движение ограничат на трех улицах в Кунцеве до 30 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта ограничат на участках трех улиц в Кунцеве с 25 августа по 30 ноября. Там пройдут инженерные работы.

Ограничения будут действовать на улице Истринская от дома № 8, корпус 1 до дома № 10, корпус 1 на одной полосе с обустройством временных.

Также ограничат движение на улице Молодогвардейская в районе дома № 4, строение 1 на одной полосе с организацией приоритетного права проезда.

Одну полосу частично закроют на дублере Рублевского шоссе в районе дома 10, корпус 1.