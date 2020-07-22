Пассажиры прибывающих в Москву поездов могут купить "Тройки" с изображениями вокзалов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пассажиры поездов дальнего следования, прибывающие в столицу, смогут купить карты "Тройка" с индивидуальным дизайном, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

На каждой из "Троек" изображены столичные железнодорожные вокзалы кисти художника Алексея Шалаева разных исторических периодов.

Приобрести "Тройки" можно у проводников. Они позволяют оплачивать проезд в общественном транспорте столицы и услуги городских сервисов. Карта действительна в течение пяти лет с момента последнего использования.

Ранее сообщалось, что в московском метро до конца года появится возможность оплачивать проезд с помощью виртуальной версии "Тройки". Стоимость проезда будет такой же.

Таким образом, пассажиру не потребуется носить отдельный билет – достаточно гаджета. При онлайн-пополнении виртуальную "Тройку" не понадобится активировать у желтых турникетов.