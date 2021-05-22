Актриса Немоляева поддержала инициативу "Доступный гараж" правозащитницы Разворотневой

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Народная артистка РСФСР и звезда кинофильма "Гараж" Светлана Немоляева поддержала инициативу члена общественной палаты РФ Светланы Разворотневой о строительстве в столице доступных гаражных комплексов.

"У меня нет гаража, моя машина стоит во дворе, так как у нас закрытый двор. Но знаю, что парковочное место – удовольствие дорогое. Мой сын, актер, несмотря на то, что востребован, активно снимается, и то не может себе позволить купить место в подземном гараже. А что говорить об обычных гражданах?" – поделилась Немоляева.

Она отметила, что в столице существует колоссальная проблема с парковочными местами. Так, еще 10 лет назад, добираясь из дома на Тверской по Большой Никитской в театр имени Маяковского, актриса наблюдала припаркованные в три ряда автомобили. Тогда же водители оставляли машины в случайных местах. По мнению Немоляевой, ситуация стала лучше, однако парковаться по-прежнему негде.

"Я всячески поддерживаю инициативу строительства гаражей и рассрочки до 10 лет на приобретение машиномест, потому что и в спальных районах Москвы, и в центре города проблема с парковками не решена. Машины, припаркованные во дворах, в принципе мешают ходить и гулять", – подчеркнула актриса.

Ранее Разворотнева предложила возводить в городе многоуровневые парковки и предоставлять бесплатные места в них владельцам снесенных гаражей и льготникам. Для остальных жителей столицы член общественной палаты рекомендовала установить цену на машиноместо в пределах 150–300 тысяч рублей или гарантировать рассрочку до 10 лет на его приобретение.