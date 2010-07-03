"АвтоВАЗ" начал выпускать Lada Granta Cross

Фото: lada.ru

Производство Lada Granta Cross открыли на "АвтоВАЗе". Старт продаж новой модели намечен на лето, сообщает сайт предприятия.

Отмечается, что первую партию машин уже отправили в дилерские центры. Производитель описывает автомобиль Lada Granta Cross как универсал с улучшенными характеристиками проходимости.

С начала продаж покупателям предложат несколько вариантов комплектаций и разные конфигурации силового агрегата. Машина станет пятой моделью нового семейства Lada Granta, продажи которого стартовали прошлой осенью.

В компании напомнили, что Lada Granta остается самым продаваемым автомобилем в стране. С момента выхода на рынок было куплено свыше 86 тысяч машин.

В январе "АвтоВАЗ" поднял цены на Lada Vesta Sport. Стоимость модели впервые за историю отечественного автопрома превысила миллион рублей.

