Движение на проспекте Вернадского ограничат с 13 мая по 30 июня

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Из-за прокладки инженерных коммуникаций столичных водителей до 30 апреля не пустят на участок проспекта Вернадского. Такое же перекрытие будет действовать с 13 мая по 30 июня, сообщает информационный центр транспортного комплекса города.

Движение ограничат в районе дома 19, строение 1. При этом перекрытие распространяется только на одну полосу с обустройством временных уширений.

Ранее сообщалось, что движение на юге Москвы ограничат из-за инженерных работ. С 26 апреля по 25 мая машины не смогут проехать по участку 3-го Автозаводского проезда.