Новым участком Люблинско-Дмитровской линии метро воспользовались 19 миллионов человек

Станциями "Селигерская", "Верхние Лихоборы" и "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии московского метро воспользовались 19 миллионов человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Новый участок салатовой ветки открылся для пассажиров 22 марта прошлого года.
До запуска этих трех станций местным жителям приходилось добираться до "Петровско-Разумовской" на наземном транспорте. Теперь у людей появилось метро в шаговой доступности.
Как рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, в течение года популярность данных станций постоянно росла. В настоящий момент "Селигерской", "Верхними Лихороборами" и "Окружной" за неделю пользуются около 432 тысяч человек.
По словам Ликсутова, самой востребованной станцией участка стала "Селигерская". За год ей воспользовались около 13 миллионов жителей столицы. При этом станция "Петровско-Разумовская", которая раньше была конечной на данной ветке, разгрузилась более чем вдвое.
До запуска этих трех станций жители Бескудниковского района тратили 20–25 минут, чтобы доехать наземным транспортом до "Петровско-Разумовской". Теперь путь от "Селигерской" до "Петровско-Разумовской" занимает 8 минут.
Улучшилась транспортная ситуация и в районах Западное и Восточное Дегунино. Пассажирам стало удобнее добираться до станции метро "Окружная" и одноименной станции МЦК.
В 2018 году в Москве открыли 17 новых станций метро. До 2023 года планируется построить еще 134 километра линий, 55 станций и 7 депо.
Ранее сообщалось, что участок Сокольнической линии метро закроют с 30 марта по 5 апреля. Для пассажиров будут недоступны пять станций – от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского". Поезда будут ходить только до "Комсомольской". Ограничения необходимы для строительства Большой кольцевой линии.
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