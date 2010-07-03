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07:25

Новым участком Люблинско-Дмитровской линии метро воспользовались 19 миллионов человек

транспорт метро

07:25

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станциями "Селигерская", "Верхние Лихоборы" и "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии московского метро воспользовались 19 миллионов человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новый участок салатовой ветки открылся для пассажиров 22 марта прошлого года.

До запуска этих трех станций местным жителям приходилось добираться до "Петровско-Разумовской" на наземном транспорте. Теперь у людей появилось метро в шаговой доступности.

Как рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, в течение года популярность данных станций постоянно росла. В настоящий момент "Селигерской", "Верхними Лихороборами" и "Окружной" за неделю пользуются около 432 тысяч человек.

По словам Ликсутова, самой востребованной станцией участка стала "Селигерская". За год ей воспользовались около 13 миллионов жителей столицы. При этом станция "Петровско-Разумовская", которая раньше была конечной на данной ветке, разгрузилась более чем вдвое.

До запуска этих трех станций жители Бескудниковского района тратили 20–25 минут, чтобы доехать наземным транспортом до "Петровско-Разумовской". Теперь путь от "Селигерской" до "Петровско-Разумовской" занимает 8 минут.

Улучшилась транспортная ситуация и в районах Западное и Восточное Дегунино. Пассажирам стало удобнее добираться до станции метро "Окружная" и одноименной станции МЦК.

В 2018 году в Москве открыли 17 новых станций метро. До 2023 года планируется построить еще 134 километра линий, 55 станций и 7 депо.

Ранее сообщалось, что участок Сокольнической линии метро закроют с 30 марта по 5 апреля. Для пассажиров будут недоступны пять станций – от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского". Поезда будут ходить только до "Комсомольской". Ограничения необходимы для строительства Большой кольцевой линии.

транспорт метро

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