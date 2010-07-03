Движение на улице Палехская ограничат с 26 марта по 30 сентября

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Движение на улице Палехская и улице Егора Абакумова ограничат с 26 марта по 30 сентября, передает информационный центр транспортного комплекса столицы.

Уточняется, что частичные перекрытия проезда связаны с реконструкцией инженерных сетей.

Движение будет ограничено на двух участках: на улице Егора Абакумова от Югорского проезда до улицы Палехская и на улице Палехская от улицы Егора Абакумова до дома 126.

Ограничения проезда будут действовать с 26 марта по 28 апреля, с 13 марта по 25 августа, с 10 по 30 сентября.

Ранее сообщалось, что ремонт инженерных сетей скажется и на движении в центре Москвы. Ограничения на некоторых улицах будут действовать с 31 марта по 25 августа.

До 1 февраля 2020 года ограничили движение по Липецкому путепроводу. Перекрытия вызваны капитальным ремонтом участка.