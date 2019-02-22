Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится 25−27 февраля

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Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится в период с 25 по 27 февраля, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Как пояснили в пресс-службе, железнодорожники ведут работы по развитию инфраструктуры Горьковского направления. Программа предусматривает строительство четвертого главного пути на участке Москва − Железнодорожная. В рамках проекта в ночь с 25 на 26 февраля, а также в ночь с 26 на 27 февраля на станции Реутово запланированы путевые работы.

В МЖД отметили, что необходимое для строительства пути технологическое "окно" выпадает, главным образом, на ночные часы − с 21:30 до 07:00. Это позволит сохранить привычное расписание пригородных поездов и не сокращать их число в самое востребованное у пассажиров время.

В период работ электрички на участке Кусково − Железнодорожная будут следовать по одному пути в реверсивном режиме: поочередно в обе стороны. В связи с этим из расписания исключили несколько электричек, курсирующих между Москвой и городами Железнодорожный, Реутово и Крутое.

Кроме того, изменится время отправления и прибытия ряда пригородных поездов и количество остановок на маршруте. Изменения коснутся остановочных пунктов Серп и Молот, Чухлинка, Кусково, Новогиреево, Никольское, Салтыковская и Кучино, уточнили в МЖД.

Ранее сообщалось, что между Зеленоградом и Останкино с 25 февраля пустят две дополнительные электрички. Они будут ходить ежедневно и позволят строить маршруты с пересадкой на станции метро "Бутырская".