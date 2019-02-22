Мострансавто опровергло сообщения СМИ об ожогах пассажиров в автобусе

Фото: ТАСС/Александр Артеменков

Информация СМИ о получении ожогов пассажирами в автобусе Мострансавто не соответствует действительности, передает пресс-служба предприятия.

Сообщалось, что утром 16 февраля пассажиры автобуса получили ожоги после соприкосновения с сидением в автобусе. Речь идет об автобусе № 36, следовавшем по маршруту Одинцово – Горки-2.

При изучении записей с камер видеонаблюдений выяснилось, что 15 февраля мойщик нарушил порядок работы с моечной техникой. Много воды попало на пассажирское сидение, из-за холода ночью она не высохла.

Утром пассажиры при посадке в автобус обратили внимание на влажное пассажирское кресло, о чем сказали водителю. ЧП в салоне автобуса не было, так что он продолжил движение по маршруту.

"Получение ожогов пассажирами, порча верхней одежды, а также причинение вреда здоровью непосредственно в салоне автобуса является интерпретацией журналистов, которые при публикации не обратились за подтверждением данного инцидента в Мострансавто в соответствии с действующим законодательством и законом Российской Федерации "О средствах массовой информации", – заявили в пресс-службе. Там же добавили, что никто из пассажиров в Мострансавто тоже не обращался.

Сотрудник Одинцовского ПАТП, осуществлявший мойку транспорта, дает объяснения. Руководство примет меры дисциплинарного взыскания за нарушения.

В Мострансавто напомнили, что перед выходом на маршруты весь транспорт проходит обязательный контроль. Специалисты проверяют системы, влияющие на безопасность перевозок и комфорт пассажиров.