Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Активные граждане оценили изменения в маршрутах автобусов в Печатниках. Положительную оценку новой маршрутной сети дали 83 процента участников голосования.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, положительно оценили изменения в маршрутах 122 тысячи горожан. В среднем жители столицы ставили 4,69 балла из пяти возможных. Всего в голосовании приняли участие более 133 тысяч человек.

Обновленную маршрутная сеть запустили в начале декабря 2017 года. Изменения коснулись маршрутов № 161, 193, 646 и 703. Также был запущен новый маршрут (№ 736) благодаря которому теперь можно быстрее доезжать до станции МЦК Угрешская и промышленной зоны Южный Порт.