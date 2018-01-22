Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Активные граждане оценили изменения в маршрутах автобусов в Печатниках. Положительную оценку новой маршрутной сети дали 83 процента участников голосования.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, положительно оценили изменения в маршрутах 122 тысячи горожан. В среднем жители столицы ставили 4,69 балла из пяти возможных. Всего в голосовании приняли участие более 133 тысяч человек.
Обновленную маршрутная сеть запустили в начале декабря 2017 года. Изменения коснулись маршрутов № 161, 193, 646 и 703. Также был запущен новый маршрут (№ 736) благодаря которому теперь можно быстрее доезжать до станции МЦК Угрешская и промышленной зоны Южный Порт.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: