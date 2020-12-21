Москвичей предупредили о вечерних заторах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
К вечеру движение транспорта в столице может быть затруднено, сообщили в департаменте транспорта. По данным ведомства, на дорогах прогнозируется 5–6 баллов.
Плотно будет в центре, на кольцах ТТК и МКАД, а также в районе проведения дорожных работ. Речь идет о Дмитровском шоссе в районе дома 67, о Пятницком шоссе в районе дома 54, а также о 82-м километре МКАД.
В связи с этим автомобилистов призвали возвращаться домой после 20:00 или пользоваться городским транспортом.
Специалисты ЦОДД рассказали о предновогодних заторах на дорогах столицы. Загрузка в вечерний час пик начала расти со второй недели декабря. С 21 декабря число автомобилей будет снижаться – как ожидается, это связано с отменой развлекательных мероприятий в городе и изменением привычек жителей города.
31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у торговых центров и развлекательных заведений. В первой половине предстоящего января ожидается низкая загруженность дорог. Обычный уровень автомобильного движения восстановится к началу февраля.
В Центре организации дорожного движения также назвали участки, на которых возможны наибольшие затруднения движения – это пересечение МКАД и Волоколамского шоссе, Северянинский путепровод, Большой Каменный мост, 31-й, 53-й и 82-й километры МКАД, а также улицы вблизи крупных торговых центров.
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