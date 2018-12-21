Новый терминал построят на Белорусском вокзале в 2019 году

В Москве в 2019 году начнут строить дополнительный пассажирский терминал на Белорусском вокзале. Об этом сказано в сообщении столичного стройкомплекса.
"В следующем году мы совместно с РЖД продолжим активное развитие Смоленского направления железной дороги. Предполагается начать строительство четвертого главного пути на участке Фили-Одинцово. Также предусмотрено строительство нового остановочного пункта "Славянский бульвар" и пассажирского терминала на Белорусском вокзале для приема и отправления пригородных электричек", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по градостроительной политике Марата Хуснуллина.
За счет этого будут увеличены объемы движения на участке Москва-Одинцово на 16 поездов сутки. Также сократится интервал движения поездов до 30 минут.
Ранее сообщалось, что первым этапом создания Московских центральных диаметров (МЦД) стало открытие движения поездов-экспрессов по маршруту Москва–Одинцово. Такое заявление сделал Сергей Собянин во время запуска скорых пригородных поездов на Смоленском направлении МЖД. В церемонии открытия участвовали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, зампред правительства России Максим Акимов и генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
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