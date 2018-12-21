Автоюрист оценил идею ввести для водителей "тест на идиота"

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Автоюрист Сергей Радько прокомментировал предложение депутата Госдумы Александра Васильева при замене водительских прав по истечении их срока проверять у автомобилистов с многолетним стажем уровень уважительного отношения к другим участникам дорожного движения по аналогии с "тестом на идиота", который проходят водители в Германии.

"А кто не пройдет тест на уважительное отношение, будет лишен права управления? У нас нигде в законе не закреплено понятие уважительного отношения, поэтому по каким критериям, что будет проверяться и каковы последствия не прохождения теста – непонятно. Если только не прописать прямо в законе, что все должны быть уважительными и так далее", – считает эксперт.

По его мнению, пересдавать тест на знание ПДД при замене водительского удостоверения по истечении срока также не имеет смысла, поскольку в таком случае проверять нужно гораздо чаще, чем раз в 10 лет: после каждого внесения изменений в правила, а это 2–3 раза в месяц порой, отмечает Радько.

Ранее директор ярославской автошколы "Ярфина" Сергей Калмыков предложил ввести для водителей повторную проверку знаний правил дорожного движения при замене прав спустя 10 лет. Начальник ГИБДД России Михаил Черников поддержал эту инициативу, но по его мнению, подобные экзамены должны быть добровольными.



Евгения Маркова