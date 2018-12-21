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В центре Москвы ограничат движение в новогодние праздники

Москвичам рекомендовали оставить машины в праздники

транспорт Новый год

10:45

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Движение в центре Москвы ограничат с 28 декабря по 3 января из-за фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Движение будет ограничено с 00:01 28 декабря по 00:01 29 декабря на этих участках дорог:

  • улица Тверская – от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд по одной полосе в обоих направлениях;
  • улица Моховая – от Воздвиженки до улицы Тверская;
  • улица Охотный Ряд по одной полосе;

С 00:01 29 декабря до 18:00 3 января:

  • На участках улицы Тверская – от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд;
  • Улица Охотный Ряд;
  • Улица Моховая – от Воздвиженки до улицы Тверская;
  • Театральный проезд – от Большой Дмитровки до Петровки;

Ограничат движение с 00:01 29 декабря до 21:00 3 января здесь:

  • на участке Большого Гнездиковского переулка – от Тверской улицы до дома № 7;
  • на участке Малого Гнездиковского переулка – от Тверской улицы до Большого Гнездиковского переулка;
  • на участке Леонтьевского переулка – от Тверской улицы до Большого Гнездиковского переулка;
  • на участке Козицкого, Глинищевского, Вознесенского переулков – от Тверской улицы до дома № 22;
  • на участке Тверского проезда;
  • на участке Брюсова переулка – от Тверской улицы до Елисеевского переулка;
  • на участке Газетного переулка, Никитского переулка – от улицы Тверская до дома № 6/5;
  • на улице Большая Дмитровка – от улицы Охотный Ряд до Дмитровского переулка;

С 15:00 31 декабря до 23:59 2 января здесь:

  • улица Петровка – от Театрального проезда до Дмитровского переулка
  • Театрального проезда – от Петровки до Рождественки
  • Петровских Линий, Рахмановского переулка, Неглинной улицы – от Петровского бульвара до Рахмаовского переулка

Также движение будет перекрыто с 00:01 30 декабря до 8:00 3 января на улице Варварка. На Ильинке, Большом и Малом Черкасских переулках движение будет перекрыто с 14:00 30 декабря до 8:00 3 января.

С 10:00 31 декабря по 2:00 3 января 1-4 выходы со станции метро "Охотный Ряд", расположенные на улице Тверская (южный вестибюль), будут работать только на вход. Также 5-7 выходы станции, расположенные на Манежной площади (южный вестибюль), будут полностью закрыты. Выход 8 (северный вестибюль) будет работать только на выход.

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