В центре Москвы ограничат движение в новогодние праздники

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Движение в центре Москвы ограничат с 28 декабря по 3 января из-за фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Движение будет ограничено с 00:01 28 декабря по 00:01 29 декабря на этих участках дорог:

улица Тверская – от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд по одной полосе в обоих направлениях;

улица Моховая – от Воздвиженки до улицы Тверская;

улица Охотный Ряд по одной полосе;

С 00:01 29 декабря до 18:00 3 января

На участках улицы Тверская – от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд;

Улица Охотный Ряд;

Улица Моховая – от Воздвиженки до улицы Тверская;

Театральный проезд – от Большой Дмитровки до Петровки;

с 00:01 29 декабря до 21:00 3 января

на участке Большого Гнездиковского переулка – от Тверской улицы до дома № 7;

на участке Малого Гнездиковского переулка – от Тверской улицы до Большого Гнездиковского переулка;

на участке Леонтьевского переулка – от Тверской улицы до Большого Гнездиковского переулка;

на участке Козицкого, Глинищевского, Вознесенского переулков – от Тверской улицы до дома № 22;

на участке Тверского проезда;

на участке Брюсова переулка – от Тверской улицы до Елисеевского переулка;

на участке Газетного переулка, Никитского переулка – от улицы Тверская до дома № 6/5;

на улице Большая Дмитровка – от улицы Охотный Ряд до Дмитровского переулка;

15:00 31 декабря до 23:59 2 января

улица Петровка – от Театрального проезда до Дмитровского переулка

Театрального проезда – от Петровки до Рождественки

Петровских Линий, Рахмановского переулка, Неглинной улицы – от Петровского бульвара до Рахмаовского переулка

с 00:01 30 декабря до 8:00 3 января

с 14:00 30 декабря до 8:00 3 января

Ограничат движениездесь:здесь:Также движение будет перекрытона улице Варварка. На Ильинке, Большом и Малом Черкасских переулках движение будет перекрыто

С 10:00 31 декабря по 2:00 3 января 1-4 выходы со станции метро "Охотный Ряд", расположенные на улице Тверская (южный вестибюль), будут работать только на вход. Также 5-7 выходы станции, расположенные на Манежной площади (южный вестибюль), будут полностью закрыты. Выход 8 (северный вестибюль) будет работать только на выход.