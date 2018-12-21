Электрички Рижского направления МЖД курсируют по расписанию

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Электрички Рижского направления ввели в график, сообщается на сайте МЖД.

В настоящее время пригородные поезда отправляются в рейсы и следуют по маршруту по расписанию.

Ранее сообщалось, что несколько электричек задерживаются на Рижском направлении Московской железной дороги из-за незапланированной остановки состава. Пассажиров призвали обратить внимание на возможные точечные корректировки в расписании.

