Перечень транспорта для движения по выделенным полосам расширили в столице

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Власти Москвы расширили перечень транспортных средств для движения по выделенным полосам. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Оно вступило в силу с 21 декабря, передает Агентство "Москва".

В перечень внесены транспортные средства (ТС), используемые департаментом жилищно-коммунального хозяйства Москвы и подведомственным ему учреждениям.

Кроме того, ТС с двухэтажным типом кузова при наличии съемных стеклопакетов на втором этаже, а также сдвижной крыши (тента) или открытого (полуоткрытого) верха.

Отмечается, что учет сведений о включенных в перечень ТС в электронной форме ведется ГКУ "Центр организации дорожного движения правительства Москвы".

Ранее разрешили ездить по выделенным полосам для общественного транспорта нерейсовым автобусам.