Перечень транспорта для движения по выделенным полосам расширили в столице

Власти Москвы расширили перечень транспортных средств для движения по выделенным полосам. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Оно вступило в силу с 21 декабря, передает Агентство "Москва".
В перечень внесены транспортные средства (ТС), используемые департаментом жилищно-коммунального хозяйства Москвы и подведомственным ему учреждениям.
Кроме того, ТС с двухэтажным типом кузова при наличии съемных стеклопакетов на втором этаже, а также сдвижной крыши (тента) или открытого (полуоткрытого) верха.
Отмечается, что учет сведений о включенных в перечень ТС в электронной форме ведется ГКУ "Центр организации дорожного движения правительства Москвы".
Ранее разрешили ездить по выделенным полосам для общественного транспорта нерейсовым автобусам.
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