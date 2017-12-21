Девушка погибла под колесами электрички на станции "Тайнинская"

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Девушка-подросток погибла под колесами электрички на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

"На станции "Тайнинская" Ярославского направления МЖД электропоездом Москва – Болшево травмирована несовершеннолетняя девочка 2001 года рождения. От полученных травм она скончалась в машине скорой помощи", – цитирует представителей ведомства Агентство "Москва".

Отмечается, что девушка решила перейти пути в неположенном месте.