Водителей попросили не выезжать на "выделенки" около закрытых станций метро

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ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) попросил водителей не выезжать на выделенные полосы в районе закрытых станций Филевской линии метро в выходные. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

"Для организации приоритета передвижения общественного транспорта выделенные полосы на Кутузовском проспекте и улице Большая Дорогомиловская будут работать в выходные дни 22 и 23 сентября. ЦОДД убедительно просит автомобилистов не выезжать на выделенные полосы и не мешать работе общественного транспорта", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что во время проведения ремонтных работ на участке Филевской линии от "Киевской" до "Кунцевской" для удобства пассажиров запустят компенсационные автобусы КМ1 и КМ2. Они будут ходить 22 и 23 сентября с 05:10 до 02:00.

Автобусы КМ1 будут следовать от Киевского вокзала до метро "Кунцевская" с шестью остановками – у станций метро "Киевская" (Киевский вокзал), "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская" и "Кунцевская".

Автобусы КМ2 поедут ходить от станции метро "Фили" до "Багратионовской". Чтобы добраться до других станций голубой ветки, нужно будет доехать на автобусе КМ2 до станции "Багратионовская" и сделать пересадку на автобус КМ1.