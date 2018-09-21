Открыта продажа билетов на автобусные рейсы из Элисты в Москву

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В "Мосгортрансе" сообщили о старте продаж билетов на ежедневные автобусные рейсы по маршруту Элиста–Москва, передает Агентство "Москва".

Перевозчиком на указанном маршруте назван "Нежин-Экспресс". Адрес пункта отправления: Республика Калмыкия, Элиста, Привокзальная площадь, дом 1. Автобусы будут отправляться ежедневно в 17:00.

В Москве автобусы будут прибывать на автостанцию "Орехово".

Билет для взрослых стоит 2300 рублей, для детей до 12 лет – 1150 рублей.

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