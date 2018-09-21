21 сентября 2018, 06:21Город
Открыта продажа билетов на автобусные рейсы из Элисты в Москву
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В "Мосгортрансе" сообщили о старте продаж билетов на ежедневные автобусные рейсы по маршруту Элиста–Москва, передает Агентство "Москва".
Перевозчиком на указанном маршруте назван "Нежин-Экспресс". Адрес пункта отправления: Республика Калмыкия, Элиста, Привокзальная площадь, дом 1. Автобусы будут отправляться ежедневно в 17:00.
В Москве автобусы будут прибывать на автостанцию "Орехово".
Билет для взрослых стоит 2300 рублей, для детей до 12 лет – 1150 рублей.
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!