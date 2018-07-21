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Схема движения транспорта изменилась на нескольких столичных улицах, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По 25 августа нельзя будет проехать по улице Трехгорный Вал в районе дома 24, улице Заморенова в районе дома 40, улице Красная Пресня на пересечении с улицей Пресненский Вал, улице Пресненский Вал в районе дома 4/29 и от дома 6, строения 1 до дома 48/2, строения 1 на улице Красная Пресня.

Ограничено движение по улице Сущевский Вал в районе дома 3/5. По одной полосе перекроют около дома 9 с 31 июля по 13 августа. А с 7 по 28 августа ограничат проезд по двум полосам у дома 13/1.

С 00:01 20 июля до 16:00 21 июля, а также с 01:00 до 05:00 22 июля введены перекрытия на Биржевой площади и на Ильинке о той же площади до Красной площади.

С 20 июля по 1 сентября ограничено движение в Новотушинском проезде в связи с подключением инженерных сетей.

По 25 октября ограничат движение в Столярном переулке от дома 4/29 до дома 3, корпуса 13, на улице Пресненский Вал от дома 5 до дома 6, строения 1 и около дома 4/29. До 30 ноября перекрытия введут на участках Пресненского вала в районе пересечения с улицей Красная Пресня, в Большом Трехгорном переулке в районе дома 23, строения 1а на улице Красная Пресня и от дома 22 до дома 26 на той же улице.