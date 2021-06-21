Авиакомпания "СКОЛ" сократит парк самолетов из-за запрета Росавиации

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Авиакомпания "СКОЛ" сократит парк доступных воздушных судов в связи с ограничениями, наложенными Росавиацией. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
"Из сертификата эксплуатанта авиакомпании "СКОЛ" исключаются 35 воздушных судов, ранее переданных АО "ГТЛК" в лизинг авиакомпании", – заявили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.
При этом компания-перевозчик сможет выполнять полеты на 18 оставшихся в распоряжении самолетах. Это касается и социально значимых маршрутов.
Решение о сокращении парка компании "СКОЛ" принято на основании требований федеральных авиационных правил. Свою роль также сыграло обращение АО "ГТЛК", где указали на завершение сроков использования самолетов, а также просрочку по лизинговым платежам.
Освобожденные воздушные суда будут перенаправлены другим эксплуатантам.
Ранее стало известно, что Росавиация согласовала полеты в Россию для немецкой авиакомпании Lufthansa. Разрешение действует на июнь, однако дальнейшие отмены рейсов не планируются.
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