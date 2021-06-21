Дептранс напомнил правила безопасности при поездке на мотоцикле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном департаменте транспорта напомнили о правилах безопасности для водителей мотоциклов. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Москвичам рассказали, что в столице с 2010 года число зарегистрированного двухколесного транспорта выросло до 101 тысячи.

"Чтобы ваши мотопоездки были безопасными, помните о правилах: надевайте экипировку, не совершайте резких маневров, соблюдайте скорость", – уточнили в Дептрансе.

В ведомстве также рассказали, что проверить знание правил дорожного движения можно на информационном портале транспортного комплекса Москвы.

В конце мая два человека получили ранения в дорожно-транспортном происшествии в Зеленограде. Сообщалось, что водитель такси не уступил дорогу водителю двухколесного транспорта.

