Дептранс напомнил правила безопасности при поездке на мотоцикле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столичном департаменте транспорта напомнили о правилах безопасности для водителей мотоциклов. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Москвичам рассказали, что в столице с 2010 года число зарегистрированного двухколесного транспорта выросло до 101 тысячи.
"Чтобы ваши мотопоездки были безопасными, помните о правилах: надевайте экипировку, не совершайте резких маневров, соблюдайте скорость", – уточнили в Дептрансе.
В ведомстве также рассказали, что проверить знание правил дорожного движения можно на информационном портале транспортного комплекса Москвы.
В конце мая два человека получили ранения в дорожно-транспортном происшествии в Зеленограде. Сообщалось, что водитель такси не уступил дорогу водителю двухколесного транспорта.
В Наро-Фоминске машина столкнулась с мотоциклом