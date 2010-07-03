Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание ряда электричек Белорусского направления МЖД изменится 22–30 июня. Об этом сообщает пресс-служба дороги.

Как пояснили в пресс-службе, на Белорусском направлении продолжается модернизация инфраструктуры. Это необходимо для развития радиальных направлений МЖД и реализации проекта "Московские центральные диаметры", в частности, МЦД-1 "Одинцово – Лобня", уточнили железнодорожники.

Так, с 22 по 30 июня на втором главном пути станции Кунцево и на участке Фили – Кунцево-1 будут укладывать три километра новых бесстыковых путей. По словам специалистов, это сделает ход поездов более плавным, снизит уровень шума, и пассажиры смогут путешествовать с большим комфортом.

Представители МЖД также отметили, что работы запланированы преимущественно на ночное время – с 23:30 до 05:30. Такой график работ позволит сохранить привычное расписание и не сокращать число электричек днем или в часы пик. Во время работ пригородные поезда на участке Одинцово – Кунцево-1 – Фили будут курсировать по соседним путям.

Пассажиров предупредили, что у некоторых электричек поменяется количество остановок на маршруте. По данным МЖД, изменения коснутся железнодорожных станций: Баковка, Сетунь, Немчиновка, Инновационный центр, Рабочий поселок и Фили. "Два экспресса, курсирующие между Москвой и Одинцово, выведут из расписания", – сказано в сообщении пресс-службы. Кроме того, ряд электричек Усовской ветки и диаметральных маршрутов будет совершать укороченные рейсы, добавили представители дороги.

Сотрудники МЖД посоветовали заранее ознакомиться с изменениями в расписании на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте РЖД или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что 22 и 23 июня на Киевском направлении МЖД также будут проходить работы по развитию путевой инфраструктуры. В результате изменится время отправления и режим остановок нескольких пригородных поездов, а ряд составов и вовсе выведут из расписания. Бесплатные компенсационные автобусы запустят по маршруту Москва – Нара, а 23 июня добавят второй маршрут – Нара – Малоярославец.