Пассажиры поездов рассказали, как поступают с храпящими соседями

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассажиры поездов рассказали, как они поступят, если их сосед по купе либо плацкарту громко храпит и мешает спать. Необычный опрос провел сервис путешествий Туту.ру.

Как показало исследование среди 10 тысяч человек, 32% попытается не обращать внимания на мешающего спать соседа или соседку.

Почти столько же респондентов, 29%, воспользуются берушами. Набраться смелости и попросить пассажира не храпеть готовы 26% опрошенных. 13% обратились бы к проводнице, чтобы она помогла найти другое место в поезде с более тихими соседями.

Ранее российские путешественники рассказали, какие места они выбирают в поездах дальнего следования. Большинство из них, 63%, предпочитают нижнюю полку. 37% россиян любят поездки на верхней полке. При этом статистика показывает, что летом пассажиры едут где придется.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!