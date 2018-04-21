Движение транспорта на Чистопрудном бульваре перекрыли до вечера 21 апреля

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Движение транспорта на Чистопрудном бульваре перекрыто до вечера субботы, 21 апреля, из-за проведения парада трамваев. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

"Перекрытие в связи с проведением парада трамваев введено с 23:00 20 апреля до 18:00 21 апреля на Чистопрудном бульваре по четной и нечетной сторонам", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что движение транспорта перекроют в Продольном проезде с 01:30 субботы, 21 апреля, до 05:50 понедельника, 23 апреля.

Объехать этот участок можно будет по проспекту Мира, улице Сергея Эйзенштейна и другим прилегающим улицам. Ограничения связаны с работами по прокладке коммуникаций под проезжей частью. Они проводятся в рамках комплексного благоустройства территории рядом с аркой главного входа на ВДНХ.