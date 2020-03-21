Водителей призвали отказаться от поездок в районе закрытой Некрасовской линии

Водителей призвали отказаться от поездок на личном транспорте в районе закрытых станций Некрасовской линии, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ЦОДД отметили, что, чтобы бесплатные автобусы, которые запустили для передвижения на время закрытия линии, проезжали быстро и с минимальными интервалами, на Косинском шоссе, Проектируемом проезде № 45 и улице Покровской работают выделенные полосы. При этом водителям такси выезд на данные участки запрещен.

"Рекомендуем пользоваться городским транспортом, в том числе бесплатными автобусами "КМ", – говорится в сообщении.

В ЦОДД уточнили, что в настоящее время сложная транспортная обстановка сложилась на Косинском шоссе перед улицей Салтыковской и на Проектируемом проезде № 45 в обоих направлениях.

20 марта для пассажиров временно закрыли Некрасовскую линию метро. В течение нескольких дней будут недоступны станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино".

Из-за закрытия участка Некрасовской линии метро временно изменится и схема дорожного движения в районах Новокосино, Косино-Ухтомском и Некрасовка. Там организуют выделенные полосы только для общественного транспорта.