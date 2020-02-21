Участникам квеста в павильоне МЦД подарят носки с символикой диаметров

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Посетители павильона Московских центральных диаметров, расположенного на площади у Киевского вокзала, в День защитника Отечества смогут пройти праздничный квест, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Первым 40 участникам подарят носки с символикой МЦД. Гости, показавшие лучшие результаты, получат подарки и бонусные баллы на счет карты "Тройка".

Квест будет состоять из трех зон – на силу, скорость и ловкость. Также гостям предложат отгадать загадки, посвященные московскому транспорту. Праздничная программа продлится с 13:00 до 19:00, принять участие смогут все гости павильона.

Также гости павильона смогут посетить бесплатную экскурсию и узнать интересные факты об МЦД.

В День защитника Отечества Музей Победы смогут бесплатно посетить военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, курсанты военных учебных заведений и кадеты.

На ВДНХ в честь праздника подготовят несколько зон. Там пройдут концерты, спектакли, лекции и экскурсии. Программа получила название "Защитник Отечества сквозь века".

В праздничные выходные москвичей ждут исторические реконструкции и экскурсии. Взрослые и дети старше шести лет смогут бесплатно поиграть в лазертаг или пострелять в тире. В атмосферу викингов можно будет окунуться в парке "Митино" – там пройдет реконструкция боя на мечах. Для будущих защитников Отечества проведут мастер-класс "Курс молодого богатыря".