Четыре автобусных маршрута в центре столицы изменятся 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В центре столицы 23 февраля изменятся четыре автобусных маршрута из-за проведения шествия, говорится в сообщении на сайте ГУП "Мосгортранс".
Автобусы "м10" поедут от улицы Лобненская до станции метро "Маяковская" с 8:20. Автобусы "А" с 8:40 будут следовать на участках от стадиона "Лужники" до станции метро "Кропоткинская" и от остановки "Фабрика "Большевичка" – Комсомольская площадь" до Трубной площади.
Маршрут номер 15 будет курсировать на участках от ВДНХ (южная) до улицы Краснопролетарская и от Новодевичьего монастыря до станции метро "Кропоткинская".
Кроме того, 23 февраля с 11:30 автобусы №38 будут следовать от Рижского вокзала до Трубной площади.
Автобусы "м2", "м3", "м10", "м27" и №101, 144, 904 могут следовать с увеличенными интервалами.
"Изменения связаны с проведением шествия и действуют до его окончания", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что маршрут автобусов №839 "Метро "Кантемировская" – Бюро судмедэкспертизы" 24 февраля и 9 марта будет работать по расписанию субботы.
Кроме того, график работы автобусных маршрутов от торгового центра "МЕГА" изменится 22–24 февраля и 7–10 марта текущего года.
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