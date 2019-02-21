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17:27

Четыре автобусных маршрута в центре столицы изменятся 23 февраля

транспорт

17:27

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В центре столицы 23 февраля изменятся четыре автобусных маршрута из-за проведения шествия, говорится в сообщении на сайте ГУП "Мосгортранс".

Автобусы "м10" поедут от улицы Лобненская до станции метро "Маяковская" с 8:20. Автобусы "А" с 8:40 будут следовать на участках от стадиона "Лужники" до станции метро "Кропоткинская" и от остановки "Фабрика "Большевичка" – Комсомольская площадь" до Трубной площади.

Маршрут номер 15 будет курсировать на участках от ВДНХ (южная) до улицы Краснопролетарская и от Новодевичьего монастыря до станции метро "Кропоткинская".

Кроме того, 23 февраля с 11:30 автобусы №38 будут следовать от Рижского вокзала до Трубной площади.

Автобусы "м2", "м3", "м10", "м27" и №101, 144, 904 могут следовать с увеличенными интервалами.

"Изменения связаны с проведением шествия и действуют до его окончания", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что маршрут автобусов №839 "Метро "Кантемировская" – Бюро судмедэкспертизы" 24 февраля и 9 марта будет работать по расписанию субботы.

Кроме того, график работы автобусных маршрутов от торгового центра "МЕГА" изменится 22–24 февраля и 7–10 марта текущего года.

транспорт

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