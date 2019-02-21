До блеска: на закрытом участке красной ветки идет генеральная уборка

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Сотрудники столичной подземки проводят генеральную уборку пяти закрытых станций красной ветки. Об этом сообщил первый замначальника метрополитена Дмитрий Дощатов.

"На завершающем этапе мы проводим генеральную уборку", − цитирует Дощатова Агентство "Москва". По его словам, в рамках мероприятия помоют более пяти тысяч квадратных метров стен, а также четыре тысячи квадратных метров напольной плитки, колонны вестибюлей и лестницы. Когда работы завершатся, "мы подключим свою систему энергоснабжения Сокольнической линии и проверим участок полностью", пояснил Дощатов.

Как уточнили в пресс-службе подземки, генеральную уборку уже завершили на "Красносельской". Кроме того, на станциях "Преображенская площадь" и "Бульвар Рокоссовского" почистили от пыли потолки, а на станции "Сокольники" помыли лестницы и очистили элементы декора вестибюлей и платформ. Специалисты также проверили систему освещения и работу дверей, добавили представители метрополитена.

По данным пресс-службы, в тоннелях красной ветки предстоит заменить около 700 ламп, чтобы повысить безопасность поездок.

Пять станций Сокольнической линии: "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского", − закрыты для пассажиров с 16 по 24 февраля из-за строительства БКЛ. Поезда курсируют лишь на участке между "Саларьево" и "Комсомольской". Линия возобновит работу в обычном режиме утром в понедельник, 25 февраля, а пока для пассажиров организовали бесплатный автобусный маршрут "КМ".