Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:41

До блеска: на закрытом участке красной ветки идет генеральная уборка

транспорт метро

16:41

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Сотрудники столичной подземки проводят генеральную уборку пяти закрытых станций красной ветки. Об этом сообщил первый замначальника метрополитена Дмитрий Дощатов.

"На завершающем этапе мы проводим генеральную уборку", − цитирует Дощатова Агентство "Москва". По его словам, в рамках мероприятия помоют более пяти тысяч квадратных метров стен, а также четыре тысячи квадратных метров напольной плитки, колонны вестибюлей и лестницы. Когда работы завершатся, "мы подключим свою систему энергоснабжения Сокольнической линии и проверим участок полностью", пояснил Дощатов.

Как уточнили в пресс-службе подземки, генеральную уборку уже завершили на "Красносельской". Кроме того, на станциях "Преображенская площадь" и "Бульвар Рокоссовского" почистили от пыли потолки, а на станции "Сокольники" помыли лестницы и очистили элементы декора вестибюлей и платформ. Специалисты также проверили систему освещения и работу дверей, добавили представители метрополитена.

По данным пресс-службы, в тоннелях красной ветки предстоит заменить около 700 ламп, чтобы повысить безопасность поездок.

Пять станций Сокольнической линии: "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского", − закрыты для пассажиров с 16 по 24 февраля из-за строительства БКЛ. Поезда курсируют лишь на участке между "Саларьево" и "Комсомольской". Линия возобновит работу в обычном режиме утром в понедельник, 25 февраля, а пока для пассажиров организовали бесплатный автобусный маршрут "КМ".

5 станций Сокольнической линии метро откроют 25 февраля

транспорт метро

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика