До блеска: на закрытом участке красной ветки идет генеральная уборка

Сотрудники столичной подземки проводят генеральную уборку пяти закрытых станций красной ветки. Об этом сообщил первый замначальника метрополитена Дмитрий Дощатов.
"На завершающем этапе мы проводим генеральную уборку", − цитирует Дощатова Агентство "Москва". По его словам, в рамках мероприятия помоют более пяти тысяч квадратных метров стен, а также четыре тысячи квадратных метров напольной плитки, колонны вестибюлей и лестницы. Когда работы завершатся, "мы подключим свою систему энергоснабжения Сокольнической линии и проверим участок полностью", пояснил Дощатов.
Как уточнили в пресс-службе подземки, генеральную уборку уже завершили на "Красносельской". Кроме того, на станциях "Преображенская площадь" и "Бульвар Рокоссовского" почистили от пыли потолки, а на станции "Сокольники" помыли лестницы и очистили элементы декора вестибюлей и платформ. Специалисты также проверили систему освещения и работу дверей, добавили представители метрополитена.
По данным пресс-службы, в тоннелях красной ветки предстоит заменить около 700 ламп, чтобы повысить безопасность поездок.
Пять станций Сокольнической линии: "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского", − закрыты для пассажиров с 16 по 24 февраля из-за строительства БКЛ. Поезда курсируют лишь на участке между "Саларьево" и "Комсомольской". Линия возобновит работу в обычном режиме утром в понедельник, 25 февраля, а пока для пассажиров организовали бесплатный автобусный маршрут "КМ".
5 станций Сокольнической линии метро откроют 25 февраля
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