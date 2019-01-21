Более 60 единиц техники задействовано для очистки путей от снега на МЖД

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Более 60 единиц снегоуборочной техники задействовано в очистке железнодорожного полотна от снега на Московской железной дороге, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу магистрали.

Как уточняется, снегоуборочные работы идут непрерывно.

"На линии выведено более 60 единиц снегоуборочной техники. По прогнозам экспертов, в предстоящую ночь ожидается сильное похолодание (до минус 25 градусов). В связи с этим железная дорога работает в усиленном режиме", – говорится в сообщении.

Как отмечается, отдельное внимание уделяется контактной сети и токоприемникам поездов. Снег убирают в штатном режиме.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что во вторник высота сугробов увеличится на 4–6 сантиметров.

Ранее сообщалось, что системы отопления перед морозами проверили в салонах наземного городского транспорта столицы. Как уточняется, полностью подготовлены к низким температурам воздуха автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи. Также проверены автобусы частных перевозчиков, которые работают на маршрутах в черте города.