Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

21 января, 23:44

Более 60 единиц техники задействовано для очистки путей от снега на МЖД

транспорт общество погода

21 января, 23:44

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Более 60 единиц снегоуборочной техники задействовано в очистке железнодорожного полотна от снега на Московской железной дороге, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу магистрали.

Как уточняется, снегоуборочные работы идут непрерывно.

"На линии выведено более 60 единиц снегоуборочной техники. По прогнозам экспертов, в предстоящую ночь ожидается сильное похолодание (до минус 25 градусов). В связи с этим железная дорога работает в усиленном режиме", – говорится в сообщении.

Как отмечается, отдельное внимание уделяется контактной сети и токоприемникам поездов. Снег убирают в штатном режиме.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что во вторник высота сугробов увеличится на 4–6 сантиметров.

Ранее сообщалось, что системы отопления перед морозами проверили в салонах наземного городского транспорта столицы. Как уточняется, полностью подготовлены к низким температурам воздуха автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи. Также проверены автобусы частных перевозчиков, которые работают на маршрутах в черте города.

транспорт общество погода

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика