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17:52

В приложении ЦППК появилась новая опция

транспорт технологии

17:52

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пользователи сервиса Google Pay получили возможность приобретать билеты через мобильное приложение АО "Центральная ППК" (ЦППК). Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Агентство "Москва".

Чтобы начать пользоваться новой опцией, нужно обновить приложение. Сейчас через официальное приложение компании можно приобрести разовые билеты для проезда на электричках Павелецкого, Ярославского и Казанского направлений. Пассажиру нужно только указать маршрут, выбрать дату и оплатить проездной.

Мобильное приложение компания запустила в январе 2018 года. С его помощью можно узнать расписание всех направлений, построить маршрут поездки. Приложение доступно в Google Play и в AppStore.

Ранее стало известно, что РЖД временно приостановят продажу электронных билетов на своем сайте. Это произойдет во вторник, 22 января. Пассажиров предупредили, что с 03:30 до 04:20 вторника продажа билетов на сайте РЖД будет временно приостановлена из-за плановых работ.

Пассажиры начали покупать первые невозвратные билеты в поезда РЖД

транспорт технологии

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